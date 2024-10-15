Приведет к коллапсу: юрист рассказал об опасности уменьшения машиномест в Москве

Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев заявил, что уменьшение количества парковочных мест вблизи новостроек в Москве грозит коллапсом, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Когда пришла программа реновации в 2017 году, и стали отменять все нормы уплотнения, начали говорить о необходимости парковочных мест, поскольку невозможно без них строить многоквартирные дома. В этом году стало ясно, что программа реновации в Москве провалилась», — заявил он.

По словам Толмачева, сейчас крупные застройщики стали требовать у города отмену парковочных мест, но строить дома в 70 этажей без парковочного пространства нельзя, автомобили будет негде ставить.

Согласно проекту постановления правительства столицы, в городе в ближайшее время на 20% может сократиться число машиномест.