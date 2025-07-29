«Приспособиться к природе»: пилот рассказал об угрозах птиц для самолетов

Проблема столкновения птиц с самолетами перестала решаться традиционными способами, нужные новые: например, в Таллине использовали акустическое отпугивание пернатых. Об этом сообщил заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов.

«Птицы проложили свои маршруты миллионы лет назад и не собираются их менять. А люди строят аэропорты, не учитывая этих путей. Нам нужно приспосабливаться к природе, а не надеяться, что птицы изменят свои привычки», — сказал пилот в эфире радио Sputnik.

По его словам, многие аэропорты расположены рядом с мусорными полигонами, птицы туда будут слетаться, несмотря на любые отпугиватели.

Большинство воздушных гаваней оснащены радарами, которые помогают предупреждать о птицах, но сообщать ли экипажу и менять ли решения по полету, всегда решает командир. Он оценивает угрозы и анализирует данные.