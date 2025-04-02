Приоритеты развития транспортного комплекса утвердили в Москве

Стали известны важнейшие этапы развития Транспортного комплекса Москвы, утвержденные на этот год, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-аккаунте .

Так, планируется дальнейшее развитие инфраструктуры метро, расширение трамвайной сети. Будет совершена поставка 272 вагонов «Москва-2024», порядка 650 электробусов, 50 трамваев и больше 30 поездов «Иволга».

Кроме того, в этом году приступят к реализации финального этапа запуска первого в России беспилотного трамвая. А еще пройдет подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро на БКЛ.

Москвичей ждет завершение обновления подвижного состава на МЦД и начало обновления поездов на Ярославском направлении МЖД. Подойдет к концу ремонт Ленинградского вокзала. В целом специалисты проведут работы по строительству и ремонту 7 вокзалов.

Кроме того, в планах внедрение оплаты проезда по биометрии, модернизация приложений московского метро и транспорта.

Также планируется запуск производства полного цикла электрических речных судов на верфи в Нагатинском затоне, запуск третьего регулярного маршрута речного транспорта «Новоспасский — ЗИЛ».

Ранее в столице завершился 1-й и начался 2-й этап запуска беспилотного трамвая. Он уже проехал по городу более 3,2 тыс. км.