Приехал важный гость: в центре Москвы встали глухие пробки из-за перекрытий
Пробки встали в центре Москвы из-за перекрытия движения на Садовом кольце
Фото - © Михаил Ворожцов / Фотобанк Лори
На внешней стороне Садового кольца — от Тверской улицы и до Нового Арбата, перекрыто движение. Большие пробки образовались в центре столицы, сообщает MSK1.RU.
До этого стало известно, что в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково.
В мегаполисе состоится международный форум «Мировая атомная неделя». Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности РФ.
Накануне дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы. Столкнулись несколько автомобилей. Участок, где произошло ДТП, буквально встал.
