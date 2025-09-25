Приехал важный гость: в центре Москвы встали глухие пробки из-за перекрытий

сегодня в 12:02

Пробки встали в центре Москвы из-за перекрытия движения на Садовом кольце

На внешней стороне Садового кольца — от Тверской улицы и до Нового Арбата, перекрыто движение. Большие пробки образовались в центре столицы, сообщает MSK1.RU .

До этого стало известно, что в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково.

В мегаполисе состоится международный форум «Мировая атомная неделя». Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности РФ.

Накануне дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы. Столкнулись несколько автомобилей. Участок, где произошло ДТП, буквально встал.

