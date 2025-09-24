Несколько авто столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве
Дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы. Столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства ДТП уточняются.
Участок на Кутузовском проспекте, где произошла авария, буквально «встал». Автомобили стоят в пробке.
Движение затруднено на 1,7 км в сторону области и на 1,3 км в сторону центра. Водителям напомнили, что в такой ситуации лучше пользоваться путями объезда.
В среду также две машины столкнулись на съезде с МСД в районе Бутово. Из-за них движение было затруднено.
