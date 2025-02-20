Предлагает самолеты и запчасти: Boeing собирается вернуться в Россию

сегодня в 09:10

Boeing собирается снова дать разрешение авиакомпаниям из РФ приобретать самолеты компании. Также американская фирма будет отправлять детали для транспортных средств в Россию, сообщает SHOT .

Сначала Boeing планирует дать разрешение российским авиакомпаниям на покупку старых самолетов, реализуемых иными перевозчиками, преимущественно из дружественных государств. В рамках следующего этапа полностью снимут любые ограничения. В этом случае фирмы из РФ смогут приобретать воздушные суды напрямую, без посредников.

Возобновить поставки запчастей не сложно. Boeing наладит их сразу же, как только с России снимут санкции.

Представители иностранных авиакомпаний уже начали переговоры о том, какие самолеты в РФ хотят купить. Наибольшей популярностью пользуется модель Boeing 737. Ее применяют многие авиакомпании.

Взамен Boeing просит вновь начать продавать ему российский титан. От покупки ресурса у РФ американская компания по собственной воле отказалась в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее проверят все самолеты Boeing 737-800 после крушения. Трагедия произошла 29 декабря 2024 года и унесла жизни 179 человек.