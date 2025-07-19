Правительство РФ сделало более жесткими требования к автокреслам для детей

Правительство РФ сделало жестче требования к автокреслам для детей. Водителям нельзя будет использовать их альтернативы, сообщает « Первый канал » со ссылкой на постановление.

Запрещено применять фиксаторы, а также накладки на ремни безопасности. Также под запрет попадают лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры и остальные подобные изделия.

Детским автокреслом считается только полноценная конструкция, которая используется для транспортировки детей в машине.

Ранее бренд-менеджер компании Britax Roemer Ирина Щербакова рассказала, что при выборе автокресла важно обращать внимание на краш-тесты, которые оно прошло. Во время него получается определить, хорошо ли предмет защищает ребенка в момент непредвиденных обстоятельств.