Повышенные штрафы за нарушение ПДД в РФ могут вступить в силу 1 января

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во втором чтении принял поправки к закону о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Если закон примут, то новые санкции за нарушение ПДД могут вступить в силу уже 1 января 2025 года, пишет ТАСС .

В России планируют ввести новые нормы за нарушения ряда установленных законом правил дорожного движения. В частности, речь идет о нарушениях с превышением установленного скоростного ограничения на той или иной проезжей части.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года», — говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Ранее автоэксперт, CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков рассказал, что повышение штрафов может привести к сокращению нарушений и, как следствие, уменьшению аварий. Это подтверждает опыт других стран мира, где уже применяют более строгие санкции в отношении автонарушителей.