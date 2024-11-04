После массового ДТП на Щелковском путепроводе в Москве восстановили движение

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Дептранс сообщил о восстановленном движении на Щелковском путепроводе после ДТП

В Москве на фоне непогоды и гололедицы в разных районах города происходят ДТП. Так, на Щелковском путепроводе в районе Вернисажной улицы, д. 13 столкнулись несколько машин и временно парализовали движение, которое уже восстановлено, сообщает столичный Дептранс .

Из-за массовой аварии движение было затруднено в сторону Московской области на протяжении 2,2 километра. Автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.

По данным на 18:43 по московскому времени, Щелковским путепроводом снова можно пользоваться без ограничений. Препятствия для движения устранены.

Информации о пострадавших в этой аварии пока не поступало. Подробности выясняются компетентными органами.