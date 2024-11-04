Несколько машин столкнулось на Щелковском путепроводе в Москве

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Дептранс: на Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП

Около Вернисажной улицы, дома 13, на Щелковском путепроводе в Москве случилось массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте столкновения работают сотрудники оперативных служб. Причины аварии и сколько людей пострадало, пока неизвестны.

Движение по направлению к Московской области временно ограничено на расстоянии 2,2 километра. Там ехать можно только по одной полосе из четырех.

Ранее в Москве на Ленинградском шоссе случилась пробка. Ее вызвало дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями.