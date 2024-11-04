В Москве на Ленинградском шоссе образовался затор из-за ДТП с двумя авто

Авария с участием двух автомобилей 4 ноября произошла в Москве на Ленинградском шоссе, № 25, в районе ДТП на протяжении одного километра затруднено движение, сообщает пресс-служба Дептранса .

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Автомобилистов в очередной раз попросили быть предельно внимательными на дороге. Ожидается, что снегопад продлится весь день, поэтому водителей просят не выезжать на проезжую часть без зимней резины, чтобы не подвергать смертельной опасности ни себя, ни других участников дорожного движения.