Пошлины Трампа на импорт авто: последствия для российского рынка

Эскалация глобальной торговой войны со стороны новой американской администрации посредством введения пошлины в 25% на импорт автомобилей со 2 апреля будет чувствительной мерой прежде всего для европейских автоконцернов, не имеющих производственной базы в США, заявил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

При этом следует отметить, что под сильным давлением окажутся и автопроизводители из Японии, Южной Кореи и Канады, говорит эксперт. В меньшей степени проблемы ждут китайский автопром, ориентированный на другие рынки сбыта, добавляет он.

«Наивно рассуждать о возможном выигрыше российского авторынка. Ушедшие бренды вернуться легко не смогут, а тарифная война приведет к очередному повышению стоимости производственных издержек для всех, которые будут переложены на конечного потребителя. Не стоит уповать и на санкции, российский рынок не изолирован и является частью глобального торгового обмена», — прокомментировал Гатауллин.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США со 2 апреля 2025 года — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС. Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили.