Порядка 8 млн поездок на самокатах совершили в Подмосковье с начала сезона

В конце марта в Московской области был открыт сезон кикшеринга — сервиса по аренде электросамокатов. За это время жители и гости региона воспользовались самокатами порядка 8 млн раз, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Наиболее востребованным месяцем за прошедший период оказался май, в июне из-за большого количества осадков пользователи отдавали предпочтение другим видам транспорта. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, самое минимальное расстояние, которое преодолели на самокате — 2 км, а максимальное — 68 км.

В ведомстве отметили, что сегодня в 41 округе к аренде доступно порядка 26 тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок в специальных зонах, например, возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Среди муниципалитетов электросамокаты популярны больше всего в Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Любрецах, Мытищах, Одинцове, Пушкине, Реутове и Химках. Чаще всего горожане используют самокаты с целью сокращения пеших маршрутов, тем самым за меньшее время преодолевая большее расстояние, например, доезжая от ж/д станции до дома или от работы до магазина.

Минтранс Подмосковья призывает помнить о безопасности и необходимости соблюдения ПДД. Безопасность как пользователей, так и пешеходов — приоритетна. Нужно убедиться в исправности тормозов транспортного средства, не превышать скоростной режим, проезжать неровности, снижая скорость. Не стоит кататься на самокате вдвоем или втроем, необходимо спешиваться перед пешеходным переходом. Категорически нельзя ездить на самокате в состоянии опьянения. После завершения поездки нужно правильно припарковаться, не мешая и не загораживая путь пешеходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.