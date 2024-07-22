Порядка 140 студентов Подмосковья работают помощниками машиниста на МЖД летом

На Московской железной дороге летом будут работать помощниками машиниста около 140 студентов железнодорожных вузов и колледжей. Все они прошли соответствующую подготовку и медкомиссию, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В пригородном сообщении задействуют 88 человек — на Павелецком, Ярославском, Казанском и Горьковском радиальных направлениях, а также на МЦД-4.

На Московском центральном кольце станут работать 21 человек. В грузовом, пассажирском и маневровом движении задействуют еще 30 студентов.

Потребность в пополнении локомотивных бригад увеличивается в летний период, с ростом объема перевозок. Ребятам будет оказана всесторонняя поддержка и содействие для отработки профессиональных навыков и, возможно, для дальнейшей работы на магистрали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.