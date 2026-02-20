Попытка перехватить повестку: финансист о регистрации мема «АвтоВАЗа»

Регистрация фразы «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака — это, скорее, инструмент управления репутацией, чем шаг, влияющий на продажи автомобилей, сообщила РИАМО доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

«Регистрацию товарного знака „Можно, а зачем?“ „АвтоВазом“ следует воспринимать как стратегию управления репутацией компании. С одной стороны, эта фраза стала вирусной, на маркетплейсах появился мерч с ней. Зарегистрировав фразу, „АвтоВаз“ сможет контролировать выпуск мерча иными компаниями, при этом самостоятельно зарабатывая на этом. С другой стороны, эта фраза свидетельствует о готовности компании к развитию и самоиронии, что может быть использовано в качестве позитивного посыла клиентам», — сказала Борисова.

Она добавила, что подобный нестандартный ход призван привлечь внимание к бренду, став бесплатным пиаром.

«Факт регистрации товарного знака никак не повлияет на продажи и доверие к бренду. Решение приобрести машину определяется ценой, надежностью, комплектацией, а не фразой сотрудника с экрана. Положительное влияние регистрация может оказать на долгосрочную лояльность и узнаваемость бренда», — отметила финансист.

Борисова уточнила, что, если правильно обыграть случившееся, то компания будет восприниматься клиентами более современной и близкой к народу, что сработает на имидж. Следующий шаг компании покажет, как у нее это получится.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем?». Фраза стала мемом и активно употребляется в Сети.

Во время одного из интервью у директора «АвтоВАЗа» по продуктам Олега Груненкова спросили, можно ли сделать аналог BMW 5. Тот ответил: «Можно. А зачем?». Заявление стало вирусным, слоган — народным.

