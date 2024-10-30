Поменять резину и проверить состояние: как подготовить авто к зиме

В Госавтоинспекции Нижнего Новгорода перечислили, что должны делать водители при подготовке автомобиля к холодам: поменять резину, внимательнее соблюдать скоростной режим и проверить техническое состояние машины, сообщает pravda-nn.ru .

«Чтобы не превращать автомобиль в амфибию, объезжайте лужи. Если такой возможности нет, проезжайте их на минимальной скорости. Перед дождливой погодой убедитесь в целостности шин. Проверьте глубину протектора и давление», — сказали в ведомстве.

Если шины старые или изношенные, их необходимо поменять.

При температуре +5-7 градусов пора задумываться о смене резины: зимние шины мягче летних, они способны обеспечить хорошее сцепление со снежной трассой и удержать автомобиль на асфальте в слякоть.

На мокрой дороге водитель может потерять управляемость из-за аквапланирования, это связано с потерей сцепления шины с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды на его поверхности.