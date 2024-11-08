На Украине мобилизовали половину таксистов, сотрудничающих с Bolt

На Украине мобилизовали половину таксистов, работающих с крупнейшим в стране сервисом Bolt, заявил руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик, сообщает РИА Новости .

По совам мужчины, сейчас на Украине распространился такой сценарий: автопарк находит водителя, который работает две-три недели, а затем уходит, потому что его мобилизовали.

По оценкам компании, только за последний год в ряды ВСУ заставили вступить не менее 50% водителей, сотрудничающих с Bolt.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за мобилизации в стране фиксируется кадровый дефицит. Сейчас власти намерены переквалифицировать женщин, которые обычно считаются «мужскими».

Так, в сентябре кабмин Украины запустил проект, в рамках которого в сфере грузовых перевозок будут подготавливать женщин-водителей.

Ранее депутат Рады назвала мобилизацию женщин на Украине необходимой. По ее словам, это в первую очередь требуется для замены мужчин на должностях в тылу.