Депутат Рады назвала мобилизацию женщин на Украине необходимой

По мнению Безугловой, мобилизованные женщины в первую очередь могут заместить мужчин на должностях в тылу. Украинок также могут привлекать к работам в военной промышленности.

Безуглая считает, что женская мобилизация — уже необходимая мера.

Украина не в первый раз поднимает данный вопрос. О мобилизации женщин начали говорить еще в 2023 году. Тогда вопрос призыва женской половины населения на службу в ряды ВСУ рассматривался в рамках самого плачевного сценария развития событий для Киева.