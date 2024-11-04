Депутат Рады назвала мобилизацию женщин на Украине необходимой
Депутат Безуглая считает, что женщин необходимо привлекать в ряды ВСУ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Мобилизация женщин в ряды Вооруженных сил Украины является уже необходимой мерой, такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет ТАСС.
По мнению Безугловой, мобилизованные женщины в первую очередь могут заместить мужчин на должностях в тылу. Украинок также могут привлекать к работам в военной промышленности.
Безуглая считает, что женская мобилизация — уже необходимая мера.
Украина не в первый раз поднимает данный вопрос. О мобилизации женщин начали говорить еще в 2023 году. Тогда вопрос призыва женской половины населения на службу в ряды ВСУ рассматривался в рамках самого плачевного сценария развития событий для Киева.