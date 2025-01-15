Полковник СК управления на транспорте озвучил результаты ведомства в 2024 году

Он отметил значительный рост числа уголовных дел, возбужденных и направленных в суд в Северо-Западном транспортном регионе, что свидетельствует об улучшении качества раскрытия преступлений. Улучшилось проведение доследственных проверок, что помогло сократить количество отмененных постановлений об отказах в возбуждении уголовных дел. Это, по словам Черненко, является показателем как эффективности работы следственных подразделений, так и вклада каждого сотрудника.

Он рассказал о нескольких резонансных происшествиях, произошедших в 2024 году. Например, в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибло три человека, а 44 пострадали. В декабре произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, что привело к гибели двух человек и травмированию 14. Черненко подчеркнул важность качественного расследования данных инцидентов.

«Наша задача — обеспечить оперативное и всестороннее расследование», — заявил он.

Также полковник упомянул о ДТП с автобусом, возникшем из-за ошибки необученного монтера. В анализах четко прослеживается система профилактики подобных происшествий.

Кроме того, Черненко отметил, что структура ведомства остается неизменной, что позволяет эффективно расследовать преступления и предотвращать правонарушения. Также работа по предупреждению террористической опасности остается приоритетным направлением в деятельности Следственного комитета, особенно в отношении объектов транспортной инфраструктуры.

Вместе с ОАО «РЖД» и руководством аэропортов принимаются меры для предотвращения террористических угроз и повышения бдительности граждан и работников транспорта. Следственным управлением разработаны памятки, размещены информационные стенды, а также осуществляется работа по профилактике преступности и противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступления.

В День образования Следственного комитета Черненко пожелал коллегам профессиональных успехов в 2025 году, здоровья и благополучия, а ветеранам — внимания и заботы от близких.