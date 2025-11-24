Полеты гражданских самолетов разрешили в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.
А этом фоне в том числе приостанавливали работу аэропорты Жуковский и Домодедово.
