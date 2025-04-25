Пограничники и СБУ задержали заходивший в порт Севастополя корабль

Сотрудники Службы безопасности Украины произвели задержание идущего под флагом азиатского государства судно, которое, по их мнению, до этого заходило в порт российского Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства соседней страны.

Госпогранслужба и СБУ провели спецоперацию. Во время нее экипаж корабля был задержан.

По словам СБУ, в конце 2024 года сухогруз загружал в севастопольском порту пшеницу. Известно, что судно в момент столкновения с сотрудниками погранслужбы шло из Молдавии.

Ранее Эстония задержала направлявшийся в Россию танкер без флага.