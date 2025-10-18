сегодня в 15:37

Поезда задерживались в сторону Лобни из-за задымления на платформе Белорусская

В 13:34 на Белорусском вокзале в Москве случилось задымление под платформой №5. С нее поезда МЦД-1 едут по направлению к Лобне, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На место происшествия отправили сотрудников МЧС. В 14:00 ЧП удалось ликвидировать.

Люди не пострадали. Причины произошедшего выясняются.

Когда сотрудники МЧС работали на месте, пассажирам на платформу заходить не разрешали. В пути незначительно задержали ряд поездов в сторону Лобни.

Ранее сообщалось, что рядом со станцией МЦД Белорусская шел густой дым. Под платформой, предположительно, загорелся силовой кабель.

