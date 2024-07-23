Поезда задерживались на «зеленой» ветке метро из-за проверки состава

сегодня в 22:52

Незначительный сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии столичной подземки во вторник вечером, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В Сети появилось фото толпы людей, которая топчется по платформе станции метро «Театральная» в ожидании поезда. По словам очевидцев, задержка транспорта составила свыше 9 минут.

Как пояснили в пресс-службе Мосметро, задержка в движении поездов случилась из-за высадки пассажиров и проверки одного из составов. Сейчас поезда следуют в штатном режиме.

Ранее сбой на «зеленой» ветке московского метро фиксировали 22 июня. Накануне задержки поездов произошли из-за человека на путях следования поездов.