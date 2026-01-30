Поезда временно проезжают станцию МЦК Нижегородская без остановки
Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори
На станции МЦК Нижегородская временно нет посадки и высадки пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Поезда проезжают станцию без остановки. Посадка и высадка пассажиров временно не осуществляется по техническим причинам.
Пассажиров попросили пользоваться для проезда до Нижегородской Большой кольцевой линией.
Между тем в МЖД принесли извинения за доставленные неудобства. Там сейчас принимают все меры для возобновления работы остановки.
В пятницу на Бауманской улице в Москве на более чем 15 минут остановилось движение трамваев. Всех пассажиров высадили.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.