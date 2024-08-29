сегодня в 10:15

Поезда следуют по «синей» ветке метро в графике после ЧП с электросамокатом

Составы курсируют по Арбатско-Покровской линии московской подземки в графике после того, как в поезде загорелся электросамокат, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Около 08:45 четверга на станции «Парк Победы» пассажир пренебрег правилами безопасности при перевозке средств индивидуальной мобильности. В результате электросамокат зажало дверьми вагона, и тот вспыхнул.

Из-за хулиганских действий мужчины в одном из вагонов поезда случилось локальное задымление. Пострадавших среди пассажиров нет.

Сейчас правоохранители разыскивают нарушителя. Его намерены привлечь к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Пассажиров просят строго соблюдать правила безопасности и не перевозить в метро технические устройства с механическими повреждениями или истекшим сроком службы.