Поезда следуют по «синей» ветке метро в графике после ЧП с электросамокатом
Составы курсируют по Арбатско-Покровской линии московской подземки в графике после того, как в поезде загорелся электросамокат, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Около 08:45 четверга на станции «Парк Победы» пассажир пренебрег правилами безопасности при перевозке средств индивидуальной мобильности. В результате электросамокат зажало дверьми вагона, и тот вспыхнул.
Из-за хулиганских действий мужчины в одном из вагонов поезда случилось локальное задымление. Пострадавших среди пассажиров нет.
Сейчас правоохранители разыскивают нарушителя. Его намерены привлечь к ответственности в соответствии с российским законодательством.
Пассажиров просят строго соблюдать правила безопасности и не перевозить в метро технические устройства с механическими повреждениями или истекшим сроком службы.