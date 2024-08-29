Застрял в дверях и вспыхнул: поезд метро остановили из-за электросамоката
Поезд остановили на «синей» ветке Мосметро из-за загоревшегося электросамоката
На Арбатско-Покровской линии столичной подземки в четверг с утра пришлось останавливать поезд, внутри которого загорелся электросамокат, сообщает ТАСС.
На «Парке Победы» самокат оказался зажат между дверьми вагона, из-за этого произошло его самовозгорание.
По всему вагону, где случилось ЧП, распространился едкий дым. Состав доехал до следующей стации — «Киевской», там из него высадили пассажиров.
Поезд простоял на стации до тех пор, пока дым не рассеялся, а на месте электросамоката в вагоне теперь красуется черное пятно.
Комментарии по факту случившегося от пресс-службы московского метро на данный момент отсутствуют.