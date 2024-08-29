Застрял в дверях и вспыхнул: поезд метро остановили из-за электросамоката

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На Арбатско-Покровской линии столичной подземки в четверг с утра пришлось останавливать поезд, внутри которого загорелся электросамокат, сообщает ТАСС .

На «Парке Победы» самокат оказался зажат между дверьми вагона, из-за этого произошло его самовозгорание.

По всему вагону, где случилось ЧП, распространился едкий дым. Состав доехал до следующей стации — «Киевской», там из него высадили пассажиров.

Поезд простоял на стации до тех пор, пока дым не рассеялся, а на месте электросамоката в вагоне теперь красуется черное пятно.

Комментарии по факту случившегося от пресс-службы московского метро на данный момент отсутствуют.