сегодня в 09:16

Поезда на МЦД-3 снова курсируют со всеми остановками после сбоя

Поезда на третьем Московском центральном диаметре в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками, сообщает пресс-служба ЦППК.

Ранее там произошел сбой. Из-за незапланированной остановки поезда №7223 на станции Перово по технической причине составы задерживали, также они курсировали по другому пути.

На данный момент поезд, который остановился по техпричинам, убран вспомогательным локомотивом.

ЦППК вместе с МЖД принимают меры для сокращения опозданий электропоездов на ветке.

