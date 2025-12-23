Поезда задерживаются на МЦД-3 из-за технических причин
Сбой в движении поездов произошел на третьем Московском центральном диаметре по техническим причинам, сообщает пресс-служба ЦППК.
Поезда задерживаются в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала. На участке Люберцы — Авиамоторная составы временно идут по другому пути с остановкой на станции Выхино.
Сотрудники ЦППК с МЖД принимают все меры для восстановления штатного режима движения поездов на МЦД-3.
Как уточнила пресс-служба МЖД, произошла незапланированная остановка по технической причине поезда № 7223 на станции Перово.
