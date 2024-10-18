Поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Клин задерживаются

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Пригородные поезда МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД задерживаются в пути почти на 40 мин, сообщает Telegram-канал Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Поезда в сторону станции Клин опаздывают по техническим причинам. Время опоздания составит не более 40 мин.

Специалисты принимают меры для сокращения времени задержки составов. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Сведения о фактическим движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении или по номеру 8-800-775-00-00.

Ранее поезд № 6316 Москва — Зеленоград-Крюково пришлось остановить на перегоне Зеленоград-Крюково — Сходня по техпричинам. Из-за этого задерживались составы пригородного сообщения и МЦД-3.