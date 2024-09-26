сегодня в 12:50

Движение электричек восстановили на Ленинградском направлении ОЖД после сбоя

На Ленинградском направлении ОЖД ввели в график движение поездов после остановки одного из составов по техпричинам, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Поезд №6316 Москва — Зеленоград-Крюково пришлось остановить на перегоне Зеленоград-Крюково — Сходня. Из-за этого задерживалось около 15 составов пригородного сообщения и МЦД-3. Максимальное время задержки не превышало 30 минут.

При этом «Сапсанов» и поездов дальнего следования сбой не коснулся.

Железнодорожники оперативно предприняли все необходимые меры для решения возникшей проблемы. По данным на 12:40, движение пригородных поездов на перегоне Зеленоград-Крюково — Москва восстановлено и осуществляется по расписанию.

Октябрьская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.