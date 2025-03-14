Поезда Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 задерживаются в пути

Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД), в том числе электрички МЦД-3, следуют с отклонением от графика. Максимальное время задержки — 30 мин, сообщает Telegram-канал « Московско-Тверская ППК ».

В пути следования задерживаются пригородные поезда в направлении в/из Москвы. Задержки возникли по техническим причинам.

Пассажирам принесли извинения за неудобства. Специалисты проводят работы, чтобы сократить время опоздания электричек.

Также пассажирам порекомендовали следить за объявлениями на станциях. Актуальную информацию также можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее стало известно, что график поездов на 4 направлениях МЖД изменится с 15 марта из-за развития инфраструктуры. Пассажиров попросили заблаговременно ознакомиться с изменениями.