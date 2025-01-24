Подвижной состав обновят на Ярославском направлении

В 2025 году ЦППК совместно с правительством Москвы и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы планирует начать замену поездов на самом востребованном направлении — Ярославском. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Ежедневно маршрутами Ярославского направления пользуются более 292 тыс. пассажиров. Сегодня их перевозят поезда ЭД4М и ЭД2Т, чей средний возраст составляет 17 лет. К моменту завершения обновления подвижного состава этот показатель снизится до 3,5 лет.

«В ближайшие годы на маршруты Ярославского направления планируется направить 92 новых поезда, которые заменят арендованные составы ранних серий, — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Эта работа проводится в рамках масштабного обновления парка поездов. Главная цель — сделать поездки сотен тысяч наших пассажиров на самом востребованном направлении максимально комфортными».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.