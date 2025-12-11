Подмосковные дорожные службы готовы к резкому ухудшению погоды

Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Специалисты «Мосавтодора» проведут необходимые работы по обеспечению безопасного проезда на подведомственной сети региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, в Московской области уже в пятницу, 12 декабря, днем ожидается снегопад и метель, ветер усилится до 15 м/с, а вечером возможна сильная гололедица. Ночью температура упадет до -7 градусов.

«Мы круглосуточно мониторим погодные условия: дорожники готовы к резкому ухудшению погоды. Организовано дежурство более 600 единиц спецтехники, дорожники проведут противогололедную обработку и уборку снега на региональных дорогах, в том числе посадочных площадках и тротуарах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ведомство призывает водителей не выезжать на летней резине. По возможности лучше отказаться от дальних поездок в такую погоду. Но, если вы будете пользоваться личным транспортом, то увеличьте дистанцию, снизьте скорость и избегайте резких маневров, будьте предельно внимательны при проезде пешеходных переходов и мест притяжения пешеходов.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП — обратитесь по единому телефону 112. Не оставайтесь в машине или рядом с ней — это может быть опасно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил интенсивность работы по уборке снега.

«Каждая зима — это большая работа коммунальных, дорожных служб и нам очень важно действовать слажено», — сказал глава региона.