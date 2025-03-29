Поддубный сообщил о пополнении авиапарка ВКС РФ партией новых Су-35С

Первая партия истребителей Су-35С в текущем году была доставлена Воздушно-космическим силам России (ВКС РФ) от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Первые кадры со взлетом и посадкой новых самолетов в своем Telegram-канале показал военкор, обладатель звания Героя РФ Евгений Поддубный.

Новые боевые машины уже прибыли на место постоянной дислокации. ОАК постепенно увеличивает объемы выпуска востребованной военной техники, расширяя производственные мощности.

На опубликованных Поддубным кадрах видно, как техники осматривают истребитель, затем в кабину поднимается пилот и производит взлет. В небе Су-35С сделал небольшой маневр, наклонив корпус истребителя примерно на 90 градусов в обе стороны от его горизонтального положения. Затем на кадрах показана успешная посадка самолета.

ОАК уделяет особое внимание наращиванию производства самолетов Су-34, Су-57 и Су-57.

Ранее Поддубный сообщил, что российские военные вернули себе контроль над многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области.