Почти 50% работ по замене швов выполнено на инженерных сооружениях Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 50% работ по замене деформационных швов на инженерных сооружениях города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, содержанию инженерных объектов в столице уделяют особое внимание. Комплексные работы по замене деформационных швов проводят на постоянной основе.

«В этом году обновим такие конструкции на 30 сооружениях, в том числе 9 мостах, 8 путепроводах, 10 эстакадах и в 3 тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тыс. погонных метров», — отметил Бирюков.

Работы на 12 объектах уже завершили. В том числе швы заменили на Новобратцевском мосту, путепроводе Мякинино — Строгино и эстакаде «Волгоградский въезд ТТК».

Замена швов нужна из-за интенсивного движения, а также резких перепадов температуры, которая разрушает металлические конструкции. Из-за этого на дорожном полотне образуется небольшой порог. Пересекая его, водитель чувствует удар.

«Работы проводятся только в теплое время года. Специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон», — добавил заммэра.

При этом на время ремонта мосты не закрывают для движения, временные перекрытия вводят только по одной полосе. Бирюков отметил, что ежегодные работы по замене швов направлены на повышение комфорта водителей и безопасности движения.