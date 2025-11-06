Почти 40 млн рублей сэкономили пассажиры в городском транспорте Москвы

Уже второй месяц жители и гости Москвы могут получать кешбэк в размере 10 рублей за каждую поездку в городском транспорте. Для этого необходимо оплачивать проезд картой «Мир», которая должна быть добавлена в смартфон.

Как сообщили в пресс−службе платежной системы «Мир», только за первый месяц действия акции с кешбэком пассажирам удалось вернуть уже почти 40 миллионов рублей, оплачивая проезд таким способом.

Данное предложение действует с 1 октября и до 31 декабря 2025 года на всех видах столичного транспорта: в метрополитене, на МЦК, Московских центральных диаметрах (D1, D2, D3, D4), а также на регулярном речном и наземном транспорте — автобусах, электробусах и трамваях.

Чтобы получить возврат части средств, карту «Мир» нужно заранее загрузить в смартфон на базе Android, используя один из мобильных платежных сервисов. К примеру, для этого подойдет приложение Mir Pay, разработанное специально для держателей национальных карт. Устройство при этом должно быть оснащено функцией NFC, которая присутствует в большинстве современных моделей, включая бюджетные.

Для совершения платежа достаточно поднести телефон с включенной NFC-функцией к считывателю на турникете или валидаторе и дождаться, пока операция подтвердится.

«Важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платежных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона — даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», — отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Не имеет значения, в каком регионе и каким банком была выдана карта. Воспользоваться предложением могут также держатели виртуальных банковских карт «Мир», которые выпустили электронную версию карты «без пластика».

Максимальная сумма возврата − 4 000 рублей за весь период действия акции на одну карту.

При оплате проезда пластиковой картой «Мир» «Картой москвича» кешбэк не начисляется.

Подробнее ознакомиться с правилами возврата кешбэка за проезд и узнать перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно на vamprivet.ru.

