«Победа» не подтвердила аварийную посадку самолета рейса Махачкала — Москва
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
Авиакомпания «Победа» опровергла информацию об аварийной посадке самолета, летевшего из Махачкалы в Москву, сообщает ТАСС.
Ранее некоторые Telegram-каналы заявили, что борт компании якобы собирается совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что у самолета возникла техническая неисправность.
Однако «Победа» не подтвердила эту информацию. По данным компании, воздушное судно, следовавшее по маршруту Махачкала — Москва, приземлилось в штатном режиме.
Аварийной посадки не было, отмечают в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее грузовой самолет рухнул в американском Луисвилле. Погибли как минимум 7 человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.