Авиакомпания «Победа» опровергла информацию об аварийной посадке самолета, летевшего из Махачкалы в Москву, сообщает ТАСС .

Ранее некоторые Telegram-каналы заявили, что борт компании якобы собирается совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что у самолета возникла техническая неисправность.

Однако «Победа» не подтвердила эту информацию. По данным компании, воздушное судно, следовавшее по маршруту Махачкала — Москва, приземлилось в штатном режиме.

Аварийной посадки не было, отмечают в пресс-службе авиаперевозчика.

