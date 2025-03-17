«Победа» может забрать Boeing 737 у «Аэрофлота» и «России»

По словам главы перевозчика Дмитрия Тыщука, сейчас у «Победы» 42 воздушных судна. В прошлом году компания получила один Boeing 737-800 от Royal Flight, которая остановила полеты.

«Победа» заинтересована в пополнении своего парка российскими самолетами. Она предлагала многим коллегам передать ей суда по схеме «мокрого» лизинга. Однако почти все эксплуатанты с Boeing 737-800 не согласились с этим, так как хотят сами пользоваться самолетами.

При этом «Победа» планирует консолидацию у себя Boeing 737 группы «Аэрофлот». Первые российские самолеты поступят в «Россию» и «Аэрофлот». Как только они начнут эксплуатироваться, будет принято решение об их дальнейшем движении в группе.

Ранее пассажирка «Победы» перепутала пенис соседа с детонатором и заявила о бомбе. Это произошло после того, как девушка попыталась расстегнуть ремень парня.