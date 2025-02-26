По Крымскому мосту восстановили движение

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Проезд по Крымскому мосту снова открыт, движение восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ночью движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Ранее сообщалось, что ПВО перехватила и уничтожила 4 беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя.

Беспилотники были уничтожены на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега.