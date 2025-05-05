План «Ковер» введен в московском аэропорту Внуково

Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. По предварительной информации, ограничения введены из-за опасности атаки БПЛА.

По словам жителей Подольска, до этого были слышны звуки пролета БПЛА и громкий взрыв примерно в 1:55 ночи, а затем еще несколько хлопков через несколько минут.

Ранее были введены ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Петрозаводска в Республике Карелия.



