Пилот ответил, могло ли произойти крушение самолета в Актау из-за птиц

Если самолет теряет управление из-за попадания птиц в двигатели, его крушение становится неизбежным, считает Юрий Сытник, заслуженный пилот России и ранее летный директор «Внуковских авиалиний», сообщает Инфо24 .

На высоте 400-600 метров, где проходит круговой маршрут, птицы могут представлять реальную опасность, особенно если это крупные особи, такие как пеликаны или чайки.

Сытник отметил, что особенно критична ситуация, когда самолет взлетает, поскольку он загружен на дальний маршрут. В такой ситуации даже небольшие ошибки экипажа могут привести к трагическим последствиям. Однако в других сценариях, даже если оба движка откажут, пилоты все еще имеют возможность приземлить самолет, используя аварийные системы.

По словам эксперта, если в двигатель попадают птицы, и он выходит из строя, надеяться на работу гидросистемы вполне уместно. Модель Embraer-190, аналогичная нашему Суперджету, предоставляет возможность управлять летательным аппаратом через аварийную резервную систему при отказе двигателя.

«Если в этом самолете этого не было, то, конечно, очень жаль и это беда большая», — подытожил эксперт.