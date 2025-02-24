Peugeot 207 2009 года с небольшим пробегом выставили на продажу в Подмосковье

В Подмосковье продают пятидверный хэтчбек Peugeot 207, сошедший с конвейера в 2009 году. Машину после покупки почти не использовали, ее пробег — 670 километров, сообщает RG .

По словам владельца, он купил авто в 2010 году у официального дилера. Затем собственник поместил Peugeot 207 в теплый гараж.

У модели 1,4-литровый двигатель и мощность 90 лошадиных сил. Коробка передач роботизированная. Владелец запрашивает 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи Lada Niva начались в Германии. Машину будут продавать за 19 990 евро (почти 1,85 млн рублей).