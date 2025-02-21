Продажи отечественной Lada Niva начались в Германии

Немецкий автодилер объявил о скором поступлении в продажу обновленной Lada Niva Legend 2025 модельного года, пишет РИА Новости .

Отечественный автомобиль будут продавать на рынке в Германии по цене 19 990 евро (около 1,85 млн рублей — ред.). Lada Niva будет оснащена модернизированным двигателем объемом 1,7 литра, который соответствует экологическому стандарту «Евро-6d». Средний расход топлива заявлен на уровне 9,5 литров на 100 километров пути.

На российском рынке текущая версия внедорожника комплектуется 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиные силы, механической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Базовая стоимость автомобиля составляет 1 059 000 рублей. Производитель планирует расширить линейку моделей в текущем году, представив спортивную версию Niva Sport и модификацию с увеличенным до 1,8 литра объемом двигателя.

Подробности технической модернизации европейской версии пока держатся в секрете, однако дилер уже анонсировал новинку как «настоящий 4×4», намекая на скорый старт продаж фразой «уже почти».