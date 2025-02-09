Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу

Росавиация: петербургский аэропорт Пулково снова принимает и отправляет рейсы

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге в 08:15 снова начал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и отправку рейсов вводили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров гражданских рейсов. Во время частичной приостановки работы воздушной гавани, на запасной аэродром были отправлены четыре самолета, летевших в Петербург.

Пилоты рейсов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов сделали все возможное, чтобы полеты проходили безопасно.

Ограничения на работу Пулково наложили в 06:55. Причина неизвестна.