Песков: говорить о возвращении в РФ западных автобрендов еще рано
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские автопроизводители еще не объявили о своем выходе на российский рынок. Говорить об их возвращении в РФ преждевременно, сообщает газета «Ведомости».
Официальный представитель Кремля отметил, что по данному вопросу не слышал никаких официальных заявлений от европейских автопроизводителей, так как их еще не было. Потому преждевременно говорить об их возвращении в Россию, отметил Песков.
По его словам, в первую очередь речь идет о насыщении российского рынка авто, о конкуренции. Сейчас на первом месте стоят интересы отечественных производителей и потребителей, которые должны получить качественный товар по выгодной цене.
Ранее Минпромторг обновил список авто, которыми можно заменить Audi и BMW чиновников. В него в том числе вошли новые модели — Lada Aura и X-Cross 8.
Глава немецкой консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер ранее заявил, что автомобильная промышленность ФРГ пострадала из-за антироссийских санкций. Он призвал правительство в ближайшее время отменить ограничения на поставку немецких авто в РФ. В ином случае, по его словам, российский рынок придется уступить китайскому автопрому.