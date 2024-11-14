Песков: говорить о возвращении в РФ западных автобрендов еще рано

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские автопроизводители еще не объявили о своем выходе на российский рынок. Говорить об их возвращении в РФ преждевременно, сообщает газета «Ведомости» .

Официальный представитель Кремля отметил, что по данному вопросу не слышал никаких официальных заявлений от европейских автопроизводителей, так как их еще не было. Потому преждевременно говорить об их возвращении в Россию, отметил Песков.

По его словам, в первую очередь речь идет о насыщении российского рынка авто, о конкуренции. Сейчас на первом месте стоят интересы отечественных производителей и потребителей, которые должны получить качественный товар по выгодной цене.

Ранее Минпромторг обновил список авто, которыми можно заменить Audi и BMW чиновников. В него в том числе вошли новые модели — Lada Aura и X-Cross 8.

Глава немецкой консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер ранее заявил, что автомобильная промышленность ФРГ пострадала из-за антироссийских санкций. Он призвал правительство в ближайшее время отменить ограничения на поставку немецких авто в РФ. В ином случае, по его словам, российский рынок придется уступить китайскому автопрому.