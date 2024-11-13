Минпромторг обновил список авто, которыми можно заменить Audi и BMW чиновников

Российские госслужащие получили новый список рекомендованных автомобилей отечественного производства, который им нужно использовать для своих перемещений. В список вошли 14 брендов, на которые чиновники могут пересесть с зарубежных Mercedes-Benz, Audi и BMW, говорится на сайте Минпромторга РФ .

В обновленный список рекомендованных для госслужащих автомобилей добавили новые модели — Lada Aura и X-Cross 8. Теперь в списке 14 брендов и более 40 моделей транспортных средств, которые государственные и муниципальные служащие могут использовать в служебных целях.

Согласно списку, чиновники могут пересесть с Mercedes-Benz, Audi и BMW на автомобили бренда Lada. В список вошли семь моделей этого производителя: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus и Aura.

Российские госслужащие могут пользоваться автомобилями марки Evolute, модели I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET. Марка AURUS с моделями SENAT и KOMENDANT также включена в рекомендованный список.

Поручение о том, чтобы чиновники использовали транспорт отечественного производства, ранее дал президент России Владимир Путин. Он рекомендовал составить список автомобилей, на который можно будет опираться при планировании закупок транспорта для высокопоставленных лиц.