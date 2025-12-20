сегодня в 11:23

Пешеходный переход через МКАД построят около станции метро «Тютчевская»

В столице планируется построить пешеходный переход через МКАД от станции метро «Тютчевская» к улице Генерала Тюленева, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Надземный переход возведут в районе 42-го км МКАД. Объект будет интегрирован с вестибюлем станции метрополитена «Тютчевская».

После постройки перехода пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного общественного транспорта.

Также в Мневниковской пойме столицы завершается строительство двух пешеходных переходов в рамках развития улично-дорожной сети.

