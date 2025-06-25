Первый за 5 лет поезд с вагоном из КНДР прибыл в Москву

На Ярославский вокзал Москвы прибыл первый после пятилетней приостановки ж/д сообщения поезд с вагоном из КНДР, сообщает ТАСС .

РЖД возобновили курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой 17 июня. Тогда же из столицы КНДР был отправлен состав, один из вагонов которого от границы поехал в Уссурийск поездом № 651. Затем его включили в состав поезда «Россия».

25 июня вагон прибыл в российскую столицу. Он окрашен в красно-бело-голубые цвета.

Беспересадочный маршрут между Пхеньяном и Москвой был признан самым длинным в мире. Расстояние между столицами составляет более 10 тыс. км. Чтобы приехать из одного города в другой, потребуется 8 суток.