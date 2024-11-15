Первый автобусный маршрут нового формата запустили в Новой Москве

Для небольших поселений в Новой Москве с 8 ноября запустили первый автобусный маршрут нового формата — с161, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Его особенность заключается в том, что маршрут запустили благодаря закупке современных автобусов малого класса. Они могут проехать по узким улицам деревень, СНТ и коттеджных поселков. Благодаря этому не придется капитально расширять местные дороги.

На новый маршрут с161 уже вышли 3 современных автобуса малого класса. Они оборудованы низким полом и откидной аппарелью. Это поможет маломобильным пассажирам передвигаться с большим комфортом, а также позволит перевозить детские коляски.

Автобусы на новом маршруте проезжают по узким улицам в деревнях и СНТ районов Краснопахорский и Вороново. Пассажиры с легкостью смогут добраться до МФЦ, поликлиник, школ.

Заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что транспортная инфраструктура в городе развивается по задаче мэра Сергея Собянина. Он добавил, что в будущем планируется запустить еще больше таких маршрутов.

Ранее стало известно, что в Москве с 26 октября изменились некоторые маршруты наземного транспорта. Благодаря этому транспорт стал ходить чаще и подъезжает ближе к станциям.