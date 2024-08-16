Перегруз: пересадочная станция метро Петербурга не выдержала наплыва пассажиров

Огромная толпа из пассажиров собралась в пятницу утром на станции «Площадь Александра Невского» петербургского метро. Кадры из подземки публикуют «Вести» .

На видео показано, что люди без движения стоят на остановленных эскалаторах, на платформе нет и свободного сантиметра.

Метрополитен не выдержал потока людей, который устремился на «Площадь Александра Невского» — единственную станцию, на которой сейчас можно пересесть с «оранжевой» линии.

Станция оказалась перегружена из-за того, что «Спасскую» и «Достоевскую», откуда можно было сделать пересадку на линии 1, 2 и 5, закрыли на ремонт. Работы начались 16 августа и продлятся по 18 августа.

Ранее утром на линии 4 на непродолжительное время останавливали движение поездов, а станции «Проспект Большевиков», «Ладожская» и «Площадь Александра Невского-1» пришлось закрывать на вход из-за огромного пассажиропотока.